Proiecte ambitioase! Scoala Boldur va avea o biblioteca moderna

Scoala Gimnaziala din Boldur se afla in plin proces de modernizare, atat din vedere logistic, cat si in ceea ce priveste proiectele gandite sa ii faca pe elevi sa vina cu drag catre unitatea de invatamant.In acest an, conducerea scolii are in vedere reconfigurarea bibliotecii, care va fi mutata intr-o sala mai mare, iar mai apoi va fi mobilata corespunzator si imbogatita cu noi volume atractive pentru copii. La biblioteca vor fi disponibile si jocuri de sah, pentru iubitorii sportului mintii. ... citeste toata stirea