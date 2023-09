Timisenii sunt asteptati sa depuna sugestii si propuneri pentru proiectul de hotarare referitor la aprobarea Ghidului de eligibilitate pentru finantarea nerambursabila din fonduri publice a proiectelor cultural - artistice si de tineret, in judetul Timis, pentru anul 2024.Consiliul Judetean Timis a lansat, in 12.09.2023, in transparenta decizionala, conform Legii nr. 52/2003, proiectul de hotarare privind aprobarea Ghidului de eligibilitate pentru finantarea nerambursabila din fonduri publice ... citeste toata stirea