Timisorenii iubitori de arta au raspuns apelului de a participa la realizarea unei variante alternative a sculpturii "Sarutul", de Constantin Brancusi", realizata in cadrul unui atelier artistic, sub conducerea lui Florin Cobuz. Celebra opera a lui Constantin Brancusi, jumatate realizata cu ajutorul unui robot si jumatate prin contributia timisorenilor, se apropie de forma sa finala."Eu, impreuna cu Silviu Constantin, am decis sa invitam oamenii sa isi exprime creativitatea intr-o galerie de ... citeste toata stirea