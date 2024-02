Stadionul de rugby din Timisoara are acum expertiza tehnica si Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventie finalizate, a anuntat viceprimarul Cosmin Tabara.Proiectul DALI urmeaza sa fie supus aprobarii in Consiliul Local Timisoara."Ne laudam sa avem o echipa de rugby campioana, o echipa care a castigat Cupa Romaniei, iar acum este calificata in finala Cupei Romaniei. Dar ce ne facem atunci cand trebuie sa recunoastem ca baietii se antreneaza in conditii groaznice? Acceptate de catre ... citeste toata stirea