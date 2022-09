Proiectul pentru baza sportiva de la fosta Autogara, finalizat

Primaria Municipiului Lugoj a anuntat ca in urmatoarele zile asteapta sa primeasca proiectul pentru autorizarea constructiei celui de-al doilea stadion al municipiului, cu dimensiuni mai reduse, in zona fostei autogari.Conform promisiunilor celor de la CNI, stadionul ar trebui sa fie predat in iunie 2023. Lucrarile urmeaza sa fie executate de aceeasi firma, care a efectuat si proiectul."Saptamana aceasta sau saptamana viitoare vom primi proiectul pentru emiterea autorizatiei de constructie a ... citeste toata stirea