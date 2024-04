Proiectul unic in Romania al Asociatiei OncoHelp-Centrul de Oncologie OncoHelp ajunge la editia a III-a. Reincepe "Ora de Autoingrijire"

Autoingrijirea poate fi definita drept capacitatea pacientilor oncologici de a-si gestiona propria sanatate si bunastare in timpul tratamentului si recuperarii, luand decizii informate si avand un rol activ in procesul de ingrijire medicala. Mai mult decat simpla administrare a tratamentelor prescrise, autoingrijirea inseamna constientizarea propriilor nevoi, indeplinirea acestora in mod responsabil si luarea masurilor necesare pentru a mentine sau imbunatati calitatea vietii.Autoingrijirea ... citește toată știrea