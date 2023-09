Primaria Lugoj a convocat in urma cu cateva zile Federatia Asociatiilor de Proprietari din municipiu si presedintii asociatiilor neafiliate pentru o sedinta de informare in vederea demararii procedurilor de obtinere a finantarii reabilitarii termice a blocurilor din Lugoj care sunt inscrise in programul anuntat anterior de administratia locala.Au fost convocate asociatiile care au reusit sa-si intocmeasca dosarele, cu cerintele si actualizarile necesare si care au obtinut semnaturile pentru ... citeste toata stirea