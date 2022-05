Promovarea trenului pentru turisti. "Pe distante scurte, poate sa fie o solutie la a iesi undeva in afara orasului"

"Descopera Timisul cu trenul" - acesta este proiectul demarat de Asociatia Judeteana de Dezvoltare a Turismului Timis, pentru a promova trenul ca mijloc de transport pentru turisti. Desi suntem inca departe de ceea ce se intampla cu infrastructura feroviara in tarile occidentale, un prim pas a fost facut. Demersul a inceput in 2021 - Anul European al Calatoriilor cu Trenul, cu scopul de a promova acest tip de calatorie sustenabila.Tineri cu rucsacul in spate, elevi ori seniori sunt invitati sa ... citeste toata stirea