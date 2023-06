Trei echipe din estul judetului au reusit sa faca un pas inainte in cea mai iubita competitie, una intrand in principalul esalon fotbalistic din Timis, iar celelalte doua intr-o serie grea, cea cu numarul trei.Campionatul Judetean de Fotbal Timis a programat in zilele de 17 si 18 iunie ultima etapa din actualul sezon competitional, cea cu numarul 30. In seria a treia, unde evolueaza echipele din estul Timisului, pe primul loc s-a clasat Bega Belint, care a invins Boldurul cu 5-2 si a promovat ... citeste toata stirea