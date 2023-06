Campionatul Judetean de Fotbal Timis a programat in zilele de 9 si 10 iunie penultima etapa din actualul sezon competitional, cea cu numarul 29. In seria a treia, unde evolueaza echipele din estul Timisului, in frunte se afla Bega Belint, care a invins in deplasare cu 5-0 pe Iosifalau. Echipa de langa Lugoj se afla pe primul loc si este la un pas de promovarea in Divizia D. Belintul are 76 de puncte, cu trei mai multe decat CSO Faget, care a trecut de Tormac cu 5-2, tot in deplasare. In ultima ... citeste toata stirea