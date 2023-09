In luna aprilie, pentru ca "digitalizarea" nu mergea prea bine, primarul Dominic Fritz a decis sa resusciteze Monitorul Primariei Timisoara, unul dintre proiectele lui Nicolae Robu, sistat in 2020.Cum se apropie alegerile, ziarul de propaganda reprezinta o modalitate gratuita pentru ca administratia Fritz sa-si prezenta realizarile pe banii timisorenilor.Astfel, Primaria Timisoara a lansat in SEAP licitatia DF1174889 / 28.03.2023 pentru a gasi firma care sa redacteze articolele, sa le ... citeste toata stirea