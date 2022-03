Propunere interesanta! Lugojenii vor un Consiliu Consultativ pentru Probleme de Tineret

Consiliul Consultativ pentru Probleme de Tineret ii strange la aceeasi masa pe tineri din mai multe ONG-uri, grupuri si initiative sociale, minoritati, si ii implica in proiectele care ii influenteaza in mod direct, ajutand autoritatea locala prin consultarea acestora.Zilele trecute a avut loc la Centrul de tineret Lugoj prezentarea Consiliului Consultativ pentru Probleme de Tineret in Lugoj, parte a proiectului "Acceleratorul de implicare civica pentru tineri"."Tinerii lugojeni care au ales ... citeste toata stirea