Protest al angajatilor din IT la Timisoara. Acuza abuzuri, hartuire si epuizare si se simt abandonati de stat. VIDEO

Viata aparent roza a angajatilor romani din IT, cu salarii mari si scutiri de impozite, a fost zguduita in ultimele saptamani de doua cazuri sinistre. Fata nevazuta a vietii de corporatist s-a dezvaluit brusc in fata publicului.Doua tinere si-au pierdut viata din cauze direct legate de locul de munca. In Timisoara, o tanara de 33 de ani s-a sinucis urmare si a presiunilor si hartuirilor de la locul de munca pentru a-si da demisia, iar in Bucuresti, o tanara de 26 de ani a facut infarct chiar ... citește toată știrea