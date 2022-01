Protestatarii AUR si Noua Dreapta amendati de jandarmi dupa ce au intrat in Primaria Timisoara nu aveau domiciliul in judetul Timis

La cateva zile de la asaltul AUR si Noua Dreapta la Primaria Timisoara, politistii au stabilit ca niciunul dintre protestatari nu are domiciliul in judetul Timis. Asta dupa ce liderul AUR, George Simion, a declarat ca manifestantii nu au fost adusi special pentru protest.Jandarmeria Romana a dat 12 amenzi in valoare totala de 44.000 de lei dupa asaltul AUR si Noua Dreapta de la Primaria Timisoara.Oamenii legii au aplicat amenzi pentru intrarea intr-un spatiu inchis fara purtarea mastii de ... citeste toata stirea