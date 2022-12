Protocol extins! Lucrarile de aparare la insula din Cotu-Mic vor fi prelungite

Primaria Lugoj a anuntat ca va prelungi protocolul de colaborare cu Apele Romane pentru continuarea lucrarilor de aparare impotriva inundatiilor la insula din Cotu-Mic.Scopul deciziei este permiterea lucrarilor de consolidare a malurilor insulei si in aval de cascada. In perioada imediat urmatoare se asteapta propuneri pentru durata perioadei de extindere a protocolului, probabil pana la vara."Lucrarile de aparare impotriva inundatiilor au decurs bine, pana in acest moment. Suntem multumiti ... citeste toata stirea