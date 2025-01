Provocare acceptata! Dr. Catalin Balan, medic primar ATI, este noul manager al Spitalului Municipal din Lugoj

De la inceputul anului 2025, conducerea Spitalului Municipal "Dr. Teodor Andrei" din Lugoj a fost preluata de dr. Catalin Balan, medic primar ATI.In varsta de 38 de ani, dr. Catalin Balan este originar din Motru, judetul Gorj si s-a nascut intr-o familie de medici."Parintii mei sunt medici amandoi, tata la Motru, mama la Targu Jiu, iar sora mea la Odobescu, la Timisoara.Eu am absolvit Colegiul National George Cosbuc din Motru. La 18 ani am plecat la Timisoara, unde am studiat la Facultatea de ... citește toată știrea