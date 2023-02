PS Lucian - 17 ani de la alegerea in scaunul arhieresc de la Caransebes

Episcopul Lucian - 17 ani de la alegerea in scaunul arhieresc de la Caransebes. Preasfintitul Parinte Lucian a fost ales Episcopul Caransebesului de Sfantul Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane in data de 8 februarie 2006.Preasfintitul Parinte Lucian s-a nascut la 9 septembrie 1970 in municipiul Arad. Intre anii 1977-1987 a absolvit Scoala Primara din Arad, iar intre anii 1987-1992 urmeaza cursurile Seminarului Teologic Liceal "Episcop Ioan Popasu" din Caransebes. In anul 1992 a sustinut ... citeste toata stirea