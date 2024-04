PSD a stabilit listele cu candidatii propusi pentru Consiliul Local Timisoara si Consiliul Judetean Timis

Partenerii de la PSD si PNL s-au inteles deja asupra modului in care vor arata listele cu propunerile de consilier pentru CLT si CJT, iar social-democratii au facut publica lista cu cei pe care i-a selectat in vederea intocmirii listelor finale. Sunt zece propuneri la judet, respectiv sapte pentru Timisoara. Acestea intra in "mixerul" coalitiei si se va realiza lista finala, care va aparea pe buletinul de vot.Paritatea la consiliul judetean este egala cu cea a PNL, iar aici sunt zece ... citește toată știrea