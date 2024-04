PSD Faget are un nou presedinte: Silviu Dumitrescu

Organizatia PSD din Faget are, incepand de astazi, un nou presedinte: Silviu Dumitrescu. Acesta a fost desemnat si candidat la functia de primar al orasului Faget. In urma acestei decizii, Silviu Dumitrescu a renuntat la colaborarea cu Primaria Faget, unde a fost... consilierul primarului PNL."Incepand de astazi, am preluat functia de presedinte al Organizatiei locale Faget a Partidului Social Democrat. Sunt constient ca am o sarcina care ma onoreaza si ma responsabilizeaza, dar in acelasi ... citește toată știrea