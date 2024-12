PSD, PNL si USR au dat-o la pace cu impozitele timisorenilor

Liderii locali ai PSD, PNL si USR au incheiat un acord pentru a deja mult discutata problema a impozitelor pentru cladirile nerezidentiale apartinand timisorenilor, persoane fizice si juridice.Astfel, sa votat in Consiliul Local Timisoara o reducere cu 30% a cotei aditionale de 50% aplicata impozitelor pentru 2025. In anul care vine cladirile nerezidentiale vor fi impozitate in Timisoara cu 1,7% (1,3 plus cota aditionala de 0, 4), fiind mentinuta bonificatia de 10% pentru impozitele platite ... citește toată știrea