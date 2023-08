In calitate de partid angajat in promovarea transparentei, integritatii si bunei guvernari, PSD Timisoara condamna in mod ferm orice forma de coruptie, frauda sau nereguli in institutiile publice. Organizatia municipala a social-democratilor considera ca actiunile individuale care dauneaza integritatii sistemului public nu trebuie sa afecteze increderea cetatenilor in administratie si reaminteste faptul ca PSD a inteles mereu acest lucru, luand masurile necesare de suspendare sau excludere ... citeste toata stirea