Pui de ras, filmat in apropiere de centrul unui oras din Timis - video

Un pui de ras a fost filmat de un trecator pe o strada din municipiul Lugoj, judetul Timis, in apropiere de centrul orasului. Animalul este posibil sa fi fost tinut in captivitate.Potrivit lugojeanul.ro, un trecator a filmat puiul de ras, care pare ca este ranit, pe o strada din municipiul Lugoj din judetul Timis, noaptea trecuta, in jurul orei 3.20."E posibil ca acest ras sa fi fost tinut in ... citește toată știrea