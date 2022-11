Puieti plantati pentru regenerarea padurilor din vestul tarii

In octombrie, Garda Forestiera Timisoara a verificat activitatea de cultura si refacerea padurilor la 26 de ocoale silvice din vestul tarii. Pe silvicultori ii preocupa constant inlocuirea arboretelor ajunse la varsta la care pot fi exploatate cu arborete tinere.Potrivit celor de la Garda Forestiera Timisoara, in urma controalelor realizate, s-a parcurs in teren suprafata de 397,57 ha cu regenerari naturale si 90,12 ha cu regenerari artificiale, realizate prin plantarea de puieti forestieri. ... citeste toata stirea