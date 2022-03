Pumni de aur! Lugojeanul Denis Berciu, pe prima treapta la Finala Cupei Romaniei la Box pentru Seniori

Una dintre cele mai importante evenimente pugilistice nationale, Finala Cupei Romaniei la box pentru seniori, ce a avut loc la Piatra Neamt in perioada 23-27 martie, si-a desemnat castigatorii.Printre acestia se afla si pugilistul Denis Berciu, unul dintre cei mai buni boxeri formati in ultimii ani de antrenorul Stefan Gomoescu, coordonatorul clubului de pe Timis.Sportivul si-a adjudecat medalia de aur la categoria 80 de kilograme, dupa ce s-a impus in fata lui Marius Gabriel Citu (Bacau, ... citeste toata stirea