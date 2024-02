Punct fierbinte pe ordinea de zi! Consilierii locali au de votat bugetul local al Lugojului

Consilierii locali lugojeni se vor intruni astazi, de la ora 14, in Sala de Protocol a Primariei, intr-o sedinta extraordinara.Pe ordinea de zi sunt trei proiecte de hotarari ce privesc aprobarea organigramei si a statului de functii ale Serviciului de Asistenta Medicala - Invatamant, desemnarea unui aparator care sa reprezinte interesele Consiliului Local in toate fazele procesuale si aprobarea bugetului local pe anul in curs.Cel mai fierbinte punct care va fi supus la vot este bugetul local, ... citește toată știrea