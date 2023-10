Partidul Umanist Social Liberal (PUSL) Timis este intr-o continua dezvoltare si trezeste interesul multor cetateni de a se inscrie in partid.Titu Bojin, presedintele PUSL Timis, a explicat, vineri, 20 octombrie, ca filiala judeteana a ajuns la 82 de organizatii in 99 de comune si numarul membrilor a crescut la aproape 1.100, dintre care peste 200 sunt in cadrul PUSL Timisoara."Suntem in grafic cu ceea ce ne-am planificat inca de la revenirea mea ca presedinte al PUSL Timis. Ma bucur ca ... citeste toata stirea