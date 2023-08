Primaria Timisoara lansa, in februarie 2020, licitatia pentru "proiectarea si executia privind reabilitarea retelei de termoficare in Timisoara", un contract impartit in doua loturi: lot 1 - reabilitarea a 9,067 km traseu de retea primara si lot 2 - reabilitarea a 20,095 km traseu de retea termica secundara. Reteaua primara a Colterm masoara peste 80 de kilometri, iar cea secundara, circa 200. In luna iulie 2020, primarul de la acea vreme anunta ca proiectul a fost aprobat la finantare din ... citeste toata stirea