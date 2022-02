Putin peste 550 de noi cazuri si cinci decese de COVID-19, inregistrate de duminica pana luni, in Timis

Potrivit rapoartelor de luni, 14 februarie, in judetul Timis au aparut 551 de noi cazuri de COVID-19, rezultatele pozitive ale celor 1.533 de teste efectuate duminica. Este observata o usoara scadere chiar si fata de zilele de weekend din ultimele saptamani, cand se raportau peste 800 de noi cazuri. De asemenea, in judet au mai fost inregistrate cinci decese asociate infectiei cu SARS-CoV-2. Alti 401 pacienti raman internati in spitalele de profil din Timis, 45 fiind la ATI.Cele mai multe ... citeste toata stirea