Putin s-a dat singur in primire

In mod straniu, o informatie exploziva, difuzata pe intreg mapamondul, a trecut fara a fi comentata. Si fara a starni cuvenitele reactii. Vladimir Putin, zilele trecute, cu ocazia negocierilor vizand un schimb de doi prizonieri, unul american, celalalt rus, a solicitat sa-i fie predat Viktor Bout. Cel mai mare traficant de arme din istoria lumii. Condamnat in Statele Unite la 25 de ani de inchisoare.Informatia in sine este senzationala. Si nu fiindca acest Viktor Bout i-a inspirat pe ... citeste toata stirea