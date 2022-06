QS World University Rankings confirma prezenta UVT in randul celor mai prestigioase universitati din Romania si din lume

Editia 2023 a QS World University Rankings confirma prezenta Universitatii de Vest Timisoara UVT in randul celor mai prestigioase universitati din Romania si de la nivel mondial, prin clasificarea in top 1201-1400 din totalul universitatilor ierarhizate, fiind situata intre primele 85% dintre universitati incluse in ranking.In editia din 2023 a QS World University Rankings se regasesc 13 universitati din Romania, doua fiind clasate in zona 1001-1200, iar celelalte 11 in zona 1201-1400. Cinci ... citeste toata stirea