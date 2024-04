Qub Concept: "Estetica - intre Cand, Cum si De ce? ", la Timisoara

Miercuri, 10.04.2024, intre orele 17.00- 19.30, in salonul imperial al hotelului Boavista, are loc primul eveniment marca Qub Concept: "Estetica-intre Cand, Cum si De ce? ".Evenimentul este realizat in parteneriat cu Qub TV si va fi transmis live pe www.qubtv.ro , pe pagina de facebook Qub Concept si QUB TV.Qub Concept lanseaza o serie de evenimente cu teme diferite, in care aportul specialistilor valideaza calitatea si utilitatea informatiei pentru oameni, oferind solutii si raspunzand ... citește toată știrea