Rachetele antigrindina si-au facut treaba la Buzias. Orasul a scapat fara pagube dupa furtuna violenta. Video cu lansarea

TIMIS. Masuri rapide luate la Buzias in timpul furtunii care s-a abatut asupra Timisului noaptea trecuta. Administratia a decis sa traga mai multe rachete antigrindina pentru a evita un dezastru, intrucat orasul beneficiaza de o astfel de statie de dispozitive.Rachetele antigrindina sunt o investitie a Ministerului Agriculturii, pe care Primaria Buzias a implementat-o dupa tragedia din 2017 cand in urma uneia dintre cele mai puternice furtuni inregistrate in Timis, 3 oameni din aceeasi familie ... citeste toata stirea