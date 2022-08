Raci de Dunare, o specie protejata de lege in Ungaria, in valoare de doua milioane de euro, au fost gasiti intr-un camion romanesc la vama Nadlac.Autoritatea Nationala Fiscala si Vamala din Ungaria (NAV) a confiscat 772 de kilograme de raci de Dunare, o specie pe cale de disparitie in Ungaria, dintr-un camion romanesc la punctul de trecere a ... citeste toata stirea