Radar meteorologic nou, la Timisoara. Vin frig, ploi, dar si praf saharian

"Avem functional in Timisoara un nou turn radar meteorologic Doppler de ultima generatie, finantat cu fonduri europene. Il vedem la lucru deseara, cand se strica vremea", a anuntat ieri prefectul judetului Timis, Mihai Ritivoiu. Turnul radar nou a intrat in dotarea Centrului Meteorologic Banat-Crisana, care administreaza statii meteorologice din judetele Timis, Caras Severin, Hunedoara, Arad si Bihor.Vremea rea la care se referea prefectul de Timis include, in intervalul 16 aprilie, ora 14 - ... citește toată știrea