Raliuri in weekend, circulatie restrictionata

La solicitarea ACS Women in Motorsport, Comisia de Circulatie din cadrul Primariei Timisoara a aprobat rezervarea parcarii Iancu Huniade (Parcarea Modex) de astazi, 16.05.2024, ora 22:00, pana vineri, 17.05.2024, ora 21:00, in vederea desfasurarii Etapei I a Campionatului National Women Rally - Bosch Car Service 2024 Timisoara.In Piata Iancu Huniade se va organiza ceremonia festiva de start, in timp ce competitia propriu-zisa va avea loc sambata, 18 mai, pe un traseu special amenajat la ... citește toată știrea