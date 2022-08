Ramane cum am stabilit! Transportul elevilor din comuna Traian Vuia ramane asigurat de catre administratia locala

Primarul comunei Traian Vuia, Vasile Petruescu, a venit cu un anunt imbucurator pentru elevii care vor incepe noul an scolar in curand.Acesta a anuntat ca transportul liceenilor va fi asigurat si in acest an de catre administratia locala."Pentru elevii care doresc sa beneficieze de servicii de transport la liceu, in perioada 17 -31 august, se preiau cereri la sediul Primariei, insotite de carte de identitate sau certificat de ... citeste toata stirea