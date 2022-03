Ramane sau nu obligatorie masca de protectie pentru elevi la scoala?

Miercuri, 9 martie 2022, Romania scapa de majoritatea restrictiilor anti-COVID-19. Autoritatile au decis ridicarea starii de alerta dupa doi ani de pandemie, iar acest lucru are efecte in toate domeniile, inclusiv in Educatie. Majoritatea parintilor si elevilor vor sa afle daca se mai poarta sau nu masca de protectie in clase. Ministrul Sorin Cimpeanu aduce cateva clarificari cu privire la ce se va intampla in scoli.Starea de alerta e anulata, in Romania, incepand de miercuri. Acest lucru ... citeste toata stirea