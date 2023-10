Un moment special la Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad. Marele Maestru al Ordinului Leilor din Ierusalim, dr. Peter Gabor Grunberger i-a acordat dr. Ramona Lile, Marea Cruce de Argint a Ordinului Magistral al Leilor din Ierusalim.Distinctia se acorda personalitatilor care au contribuit in mod esential in domeniul educational si umanitar. " Ordinul Leilor din Ierusalim este un Ordin Magistral, ceea ce inseamna ca membrii nostri sunt implicati in activitati educationale, de predare. De-a ... citeste toata stirea