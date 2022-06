Ramona Lile: "Evenimente de prestigiu la Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad"

Doua evenimente de prestigiu au avut loc zilele acestea la Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad: Colegiului Decanilor Facultatilor de Teologie din Patriarhia Romana si Simpozionul International The Significance of Theology in Today's Society and Culture (Semnificatiile teologiei in societatea si cultura de azi).Debutul evenimentelor a avut loc in dimineata zilei de 14 iunie, in paraclisul facultatii, cu slujba de Tedeum, careia i-a urmat deschiderea festiva a simpozionului care a intrunit ... citeste toata stirea