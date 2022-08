Ramona Lile: "O noua sesiune de admitere la universitatea de stat din Arad"

In perioada 01-11 septembrie incepe a doua sesiune de admitere la facultatile Universitatii "Aurel Vlaicu" din Arad. Oferta educationala a universitatii propune in cadrul celor 9 facultati, 34 de programe de licenta si 32 de master.Este important de stiut ca, cei care vor sa candideze pentru un loc bugetar pentru studii de master, trebuie sa participe la interviul organizat in data de 12 septembrie.Primele rezultate se vor publica in 13 septembrie, cand se pot depune si contestatiile. ... citeste toata stirea