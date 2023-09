Peste 300 de studenti de la Facultatea de Inginerie, Facultatea de Stiinte Economice si Facultatea de Inginerie Alimentara Turism si Protectia Mediului sunt beneficiari ai proiectului "Masuri integrate pentru tranzitia studentilor pe piata muncii", derulat de catre Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad.Desfasurat in perioada 10 noiembrie 2020 - 9 septembrie 2023, in parteneriat cu Get You Hired din Galati si Sida Group din Italia, proiectul a avut o finantare de peste 4 milioane lei."Acest ... citeste toata stirea