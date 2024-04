Ramona Lile: "Sunt mandra de ceea ce am realizat in cei 12 ani de mandat"

Rector al Universitatii "Aurel Vlaicu" din Arad, in perioada 2012-2024, dr. habil. Ramona Lile a facut bilantul celor 12 ani in care a fost rectorul Universitatii "Aurel Vlaicu" din Arad, un bilant care marcheaza numeroase si importante realizari pentru universitatea aradeana de stat.Printre cele mai importante nu doar pentru universitate cat si pentru orasul Arad sunt investitiile in infrastructura. Doar in ultimii 3 ani, UAV a accesat fonduri europene care au depasit de 4 ori bugetul ... citește toată știrea