Peste 300 de mii de euro au fost alocati Universitatii "Aurel Vlaicu" din Arad in urma selectiei candidaturii depuse in cadrul programului Erasmus+, Proiecte de mobilitate in domeniul universitar sustinute din fondurile politicii externe ale UE, KA171-HED , situand universitatea de stat din Arad intre primele 10 universitati din cele 46 care au primit finantare.In cadrul proiectului vor fi realizate mobilitati cu 24 de tari din Europa, Asia, Africa si America Latina."Internationalizarea ... citeste toata stirea