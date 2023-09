O sala arhiplina, multa energie si bucurie in Complexul M al UAV, la deschiderea festiva a noului an universitar.Studenti, oficialitati, profesori si parinti au fost prezenti intr-un numar foarte mare la evenimentul care a marcat un nou inceput pentru comunitatea academica a universitatii de stat din Arad."Este o bucurie sa sarbatorim alaturi de acesti studenti minunati inceperea anului universitar 2023-2024. Suntem o universitate din ce in ce mai puternica care se dezvolta de la un an la ... citeste toata stirea