Intalnirea dintre rectorul Universitatii de Stat din Moldova, Igor Sarov, si rectorul Universitatii "Aurel Vlaicu" din Arad, Ramona Lile, a pus bazele unui nou parteneriat cu universitatea din Republica Moldova.Subiectele abordate in cadrul intalnirii au vizat dezvoltarea cooperarii in vederea perfectionarii formelor de pregatire a specialistilor, prin acordarea de suport reciproc in vederea organizarii evenimentelor de interes comun (conferinte stiintifice, seminare, lectii publice etc.), ... citeste toata stirea