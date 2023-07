Societatea de salubrizare Retim desfasoara de ani de zile campanii de informare si sensibilizare a cetatenilor cu privire la colectarea deseurilor in Timisoara si in Timis, dar dupa cum arata situatia, unii indivizi au ignorat cu hotarare mesajele si nu au vrut sa inteleaga nimic.De aceea vedem rampe clandestine de gunoaie pe marginea strazilor, prin parcuri sau in coltul blocurilor.Cu cel mai mare tupeu, ignorand civilizatia si bunul simt si mai cu seama regulile si legile, acesti cetateni ... citeste toata stirea