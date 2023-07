Rampa clandestina de gunoi din aceasta fotografie se afla, intr-un mod flagrant, chiar in statia de taxi de langa Piata Verde, din Calea Aradului Timisoara. Gunoaie nu lipsesc inclusiv in parcarea auto situata la intersectia cu strada Linistei.Aceasta rampa clandestina de deseuri este perpetua acolo. Retim si Politia Locala Timisoara ridica mizeria, curata locul, iar intr-o zi -doua murdaria apare. Uneori mormanul atinge cote alarmante nu numai in inaltime, ci si in latime. Nesimtitii ... citeste toata stirea