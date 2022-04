Raport final al expertilor de la TUV Thuringen dupa ce un tramvai nou Bozankaya a luat foc intr-un depou la Timisoara: A fost o eroare umana

foto: Facebook / INFOTRAFIC TimisO companie germana a facut o investigatie dupa ce un tramvai nou, achizitionat de Primaria Timisoara de la compania Bozankaya din Turcia, a luat foc. In urma raportului final al investigatiei a reiesit ca a fost vorba de o eroare umana, in urma supraincarcarii sistemului de baterii.Un incendiu a pornit la tramvaiul de la compania Bozankaya din Turcia in 30 martie, in depou."In urma incidentului cu emisii de fum la tramvaiul Bozankaya numarul 5 aflat in ... citeste toata stirea