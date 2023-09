Dupa ce, luni 4 septembrie, liderii PNL au validat in Biroul Politic National decizia de asumare a raspunderii in Parlamentul Romaniei a pachetului de masuri fiscale, europarlamentarul Rares Bogdan, prim-vicepresedintele partidului, a vorbit despre unele "linii rosii" peste care PNL nu va trece."Linie rosie inseamna ca nu vom fi de acord cu unele masuri si nu le vom trece in actul de asumare care va fi emis de Ministerul Finantelor condus de PNL, dar asumat de premierul si Cabinetul Ciolacu. ... citeste toata stirea