"Kremlinul a inteles ca Romania este o miza colosala si investeste masiv in coruperea mintilor alegatorilor si in incercarea de destabilizare a Romaniei", a spus europarlamentarul PNL Rares Bogdan miercuri, in plenul Parlamentului European. El a dat insa asigurari ca romanii "vor ramane europeni prin excelenta"."Am avut privilegiul de a asculta, alaturi de dumneavoastra, analiza si viziunea unui adevarat Om de Stat, dl. Klaus Iohannis, Presedintele Romaniei in ultimii 9 ani, votat de 2 ori de ... citeste toata stirea